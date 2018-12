Juventus, Trezeguet: "Ronaldo è il nostro valore aggiunto"

David Trezeguet, dirigente della Juventus e Brand Ambassador nel mondo, ha parlato a Sky Sport prima del match contro l'Inter. L'ex attaccante bianconero seguirà il match da New York nella "Juventus Night": "Una serata molto interessante e bella, siamo qui per lo sviluppo del brand Juve. Siamo qui insieme a tanti tifosi juventini, americani e italiani a New York e Brooklyn, in una gara importantissima. Una serata che sarà tutta completamente bianconera, anche con i Nets dopo. Per noi è molto importante svilupparsi nel mondo, soprattutto qui negli Stati Uniti con cui abbiamo un grande legame per via dei molti juventini che ci sono qui".

Capello? "Per me l'arrivo del mister è stata una sorpresa, uno di quelli che mi ha fatto restare in questa società molto importante, dove sono cresciuto come calciatore. Quello con lui è stato un periodo molto importante, in cui ho giocato con tanti campioni, in cui abbiamo vinto sul campo anche se poi il calcio ce li ha tolti quegli scudetti".

Icardi? "Ha dimostrato di essere un giocatore importante per l'Inter, ma anche per il campionato italiano. Tocca poche volte il pallone, ma quando lo fa segna. Parliamo di un giocatore giovane. Ha un futuro molto interessante. Continua a dimostrarlo, bisogna dire che Icardi è un grandissimo giocatore".

Cosa sta dando Ronaldo? "Sicuramente sono d'accordo con il mister, sta dimostrando alla sua età il valore aggiunto. La Juve aveva una grandissima squadra, ma questi campioni motivano tutti. Ci aiuterà a crescere anche dal punto di vista del brand".