Juventus, troppa panchina per Mandzukic: addio più vicino

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mario Mandzukic, attaccante della Juventus, nonostante l'ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, è molto competitivo e non ama stare in panchina. Per questo le voci che lo danno più vicino all'addio a fine stagione sono sempre più forti. Ovviamente ora i pensieri vanno alla lotta scudetto, ma la fine del campionato e l'ora delle scelte non sono così lontane.