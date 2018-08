Juventus, tutti pazzi per Clemenza: sei club sulle sue tracce

Fonte: tuttojuve.com

Il gol al Benfica e le ottime prestazioni negli Stati Uniti lo hanno riproiettato al centro del mercato. Adesso, per Luca Clemenza, è il momento di decidere il futuro. Le richieste non mancano, ma la certezza, al momento, sembra essere una: non farà parte della Juventus U23. Per il classe '97 è pronto il rinnovo per poi partire in prestito (non tramonta la possibilità della cessione con recompra). Sulle sue tracce ci sono, tra le altre, Parma, Verona e Palermo, con il Sassuolo per adesso più lontano. Restano vigili anche Robur Siena, Novara e Padova. Avrà la meglio chi metterà sul tavolo garanzie di impiego maggiori, con la Juve interessata a valorizzare il più possibile il suo talento. Il tempo stringe e i prossimi giorni saranno decisivi.