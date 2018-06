Juventus, tutto su Milinkovic-Savic: l'acquisto due in uno

© foto di Federico Gaetano

Il motivo per cui la Juventus, nonostante la cifra folle sparata da Claudio Lotito (da una prima richiesta di 90 milioni più 20 di bonus sarebbe salito a 110 milioni più il cartellino di Rodrigo Bentancur, di cui i bianconeri non intendono privarsi) e la difficoltà a trattare con il presidente della Lazio non ha rinunciato a Milinkovic-Savic è legato alla specialità del giocatore, che porterebbe in dote i gol di Vidal e la classe di Pogba (i due centrocampisti di peso che hanno lasciato la Juve). Milinkovic è ciò che è mancato alla Signora nelle ultime due stagioni: come il francese, unisce tecnica e fisico, qualità e quantità. Non ha la stessa facilità di corsa di Pogba con la palla al piede, ma sfrutta meglio la sua statura nell’area avversaria e s’inserisce con più pericolosità senza palla. Per Allegri sarebbe il giocatore a cui affidarsi nei momenti di difficoltà, perché sa proteggere il pallone utilizzando tecnica e fisico. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.