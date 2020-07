Juventus, un'altra chance per Sarri? I tifosi a Torino aspettano i risultati in Champions

Un'altra chance per Sarri? A rispondere ai microfoni di DAZN sono direttamente i tifosi presenti per le strade di Torino per festeggiare il titolo conquistato dalla Juventus dopo la vittoria contro la Sampdoria. Il primo tifoso risponde rimandando i giudizi a dopo la Champions: "Mentalità Juve ci si aspetta di più, vediamo la Champions". Uno scettico che si è ricreduto invece risponde: "Un'altra chance sì. Promuoverlo a inizio stagione era difficile, magari un'altra stagione gli serve per mettersi in moto meglio rispetto a quest'anno". C'è chi ricorda che per vedere il grande Napoli del sarrismo ci è voluto del tempo: "Ci sono voluti tre nni per il bel gioco col Napoli, serve tempo, un mattoncino alla volta. Roma non è stata costruita in un giorno". Infine, sempre con l'Europa in cima ai pensieri, altri due tifosi rispondono: "Se la cava, si è comportato abbastanza bene. Vediamo come si comporta in Champions. Gli darei un'altra chance perché si è dimostrato un grande professionista anche nelle esperienze precedenti al Chelsea e al Napoli".