© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per ciò che riguarda il reparto arretrato, l'allenatore della Juventus Max Allegri ha un solo dubbio in vista del derby di domani contro il Torino. Certi di una maglia il capitano Chiellini, il terzino destro De Sciglio e il terzino Alex Sandro. Per l'altro ruolo di centrale di difesa, invece, Leonardo Bonucci è in vantaggio su Daniele Rugani. Non è da escludere comunque l'ipotesi difesa a tre, con De Sciglio tra i tre centrali e Alex Sandro dirottato nei cinque di centrocampo sempre sulla corsia mancina. In porta spazio a Mattia Perin.