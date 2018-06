Juventus, Zidane è il nome di Agnelli se Allegri dovesse andarsene

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante i bookmakers e i quotidiani stiano rendendo ogni ora più credibile la candidatura di Massimiliano Allegri per la panchina del Real Madrid, la Juventus ancora non ha ricevuto alcuna telefonata da parte di Florentino Perez, presidente madridista con cui i vertici juventini hanno un ottimo rapporto da tempo. Nel caso in cui la chiamata dovesse arrivare, la trattativa sarebbe complicata ma non impossibile, soprattutto se Allegri avesse voglia di trasferirsi in Spagna, visto che la Juve non trattiene nessuno contro la propria volontà. Se l'attuale tecnico della Vecchia Signora dovesse davvero andarsene, ecco che potrebbe avvenire un clamoroso scambio alla pari sulle due panchine, visto che a quel punto Andrea Agnelli scenderebbe in campo per provare a riportare a Torino un suo vecchio pallino: proprio quel Zidane che pochi giorni fa ha salutato il Bernabeu. A riportarlo è Il Corriere della Sera.