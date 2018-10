Kalinic: "Rifiutai la Cina perché volevo restare nel calcio che conta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex attaccante della Fiorentina, Nikola Kalinic, si è raccontato in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, facendo anche qualche riferimento al suo passato a Firenze: "Dopo i quattro anni trascorsi a Dnipro - ricorda Kalinic - sono andato alla Fiorentina con Paulo Sousa, e con lui giocavamo bene, segnavo ed è stata una bella esperienza prima di arrivare al Milan. A quei tempi ricevetti un'offerta importantissima dalla Cina, erano tantissimi soldi, vero. Ma gioco perché amo il calcio, non solo per i soldi. Se fossi andato lì la mia carriera sarebbe quasi finita, ho deciso di voler continuare nel calcio ai massimi livelli. Non mi avrebbe fatto felice il calcio cinese: avrei guadagnato tanto, ma la mia famiglia non sarebbe stata bene lì. Se fosse stato il contrario sarebbe stato un altro discorso, ma ciò che voglio è giocare nel miglior calcio, contro grandi squadre".