Kante come modello e i tanti gol nelle gambe. Chi è Cyprien, nuovo colpo del Parma

Il Parma batte un colpo a centrocampo, col ds Carli che regala a Fabio Liverani il centrocampista Wylan Cyprien. Francese classe '95, Cyprien è arrivato in città dal Nizza in queste ore.

I numeri e il modello - Si ispira al connazionale N'Golo Kante, sebbene i suoi numeri raccontino di un giocatore diverso rispetto al motorino del Chelsea. Nato calcisticamente nel florido vivaio del Lens, dove giocherà per 4 anni con la prima squadra, nel 2016 passa al Nizza. Un infortunio al ginocchio ne limiterà l'esplosione, ma in Costa Azzurra riesce comunque a farsi notare. E dopo 4 stagione all'Allianz Riviera mette insieme 82 presenze e 19 gol. Numeri che, come detto, lo distanziano da Kanté e lo rendono giocatore ben più prolifico in zona gol. Oltre alla discreta tecnica di base, nel suo bagaglio tecnico spiccano la visione di gioco e il tiro dalla distanza.