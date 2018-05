Karius e Bale consegnano la Champions al Real: Liverpool battuto 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Terza Champions League consecutiva per il Real Madrid che ormai riesce solo a vincerla questa coppa dalle grandi orecchie. La squadra di Zidane infatti ha trionfato per 3-1 in finale contro il Liverpool grazie alla doppietta di Gareth Bale, decisivo dopo essere subentrato nella ripresa, e alla rete di Benzema. Determinante però la serataccia di Loris Karius, portiere dei Reds che prima ha regalato il pallone a Benzema per il vantaggio, poi ha subito la rovesciata sensazionale di Bale e infine ha regalato il tris sempre al gallese non riuscendo a parare un tiro dalla distanza. Real Madrid nella storia, finale amara per il Liverpool costretto a perdere Salah nei primi minuti del match per infortunio: Kiev si tinge di blanco, il colore della Champions League da tre anni di fila.