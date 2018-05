Karl Toko Ekambi, l'ora del salto di categoria. Con Eto'o come sponsor

Mercato in ebollizione per la Lazio di Inzaghi, alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Immobile in vista della prossima estate. E tra le opzioni valutate, è da tenere bene in considerazione quella che porta all'attaccante camerunese (con passaporto francese) dell'Angers, Karl Toko Ekambi. In questo senso, la conversazione andata in scena nelle ultime ore tra i vertici della Lazio e il suo connazionale Samuel Eto'o, è dipesa proprio dall'interesse mostrato dal club nei confronti del giocatore, con l'ex attaccante dell'Inter in funzione (stavolta) di intermediario.

Classe 1992, Ekambi nasce a Parigi muovendo i primi passi da calciatore proprio nella capitale francese. Cresciuto nel settore giovanile del Paris FC (la seconda squadra di Parigi), dopo quattro anni e tanti gol arriva il salto di categoria. E' il Sochaux - nel 2014 in Ligue 2 - ad rendersi conto delle potenzialità, subito confermate con prestazioni di livello e soprattutto grazie ai 14 gol messi a segno in 38 apparizioni.

Così, dopo la seconda stagione sugli stessi livelli, ecco arrivare l'Angers, promosso in Ligue 1 l'anno prima. Da lì in poi, la musica non cambia. Anzi, la crescita diventa esponenziale partita dopo partita. Nella stagione appena conclusa, sono 17 le reti messe e segno in campionato (in 36 presenze), condite da 5 assist vincenti. Gol pesanti, nella maggior parte dei casi, che adesso potrebbero spalancargli la porta del grande calcio. Con Lazio spettatrice interessata.