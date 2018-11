© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Moise Kean, attaccante della Juventus che ha appena debuttato con la nazionale maggiore italiana, ha parlato ai microfoni di Juventus TV. "Qui alla Juve - ha detto il calciatore classe 2000 - ho capito che il lavoro paga. Ogni giorno cerco di dare il massimo, cercando di fare bene ovunque il mister decida di farmi giocare. Ricordo bene il mio esordio in A le sensazioni di quel giorno rimangono indimenticabili, così come quella del primo gol, in A, contro il Bologna".