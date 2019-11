Kean: "Voglio essere titolare all'Everton. Poi la Nazionale A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista al Corriere dello Sport per Moise Kean, dopo la doppietta messa a segno con la maglia dell'Under 21. L'attaccante ex Juve ha parlato degli sbagli fatti insieme a Nicolò Zaniolo e anche della sua voglia di conquistare la maglia dell'Italia maggiore, per poi soffermarsi sui suoi primi mesi all'Everton: "«La Premier League è un campionato molto diverso dalla Serie A, serve tempo per ambientarsi. Ecco, se devo pensare a un obiettivo nell'immediato è solo quello di prendermi un posto da titolare nell'Everton e lavorare in questa direzione".