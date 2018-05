Khedira si fa male nel riscaldamento: Matuidi dal 1' in Roma-Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fastidio al polpaccio nel corso del riscaldamento per il centrocampista bianconero Sami Khedira, che non sarà dunque della partita questa sera contro la Roma. La sua Juventus potrebbe festeggiare lo Scudetto, ma lui ha sentito tirare nel corso della fase di preparazione alla sfida e Allegri ha preferito risparmiarlo in via precauzionale.