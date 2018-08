Kishna avverte: "Voglio restare all'ADO. Non tornerò alla Lazio"

© foto di Federico Gaetano

Ricardo Kishna, esterno offensivo di proprietà della Lazio in prestito all'ADO Den Haag ha parlato a Fox Sport in Olanda: "Voglio davvero restare qui e penso che il club voglia lo stesso. Tra otto giorni il mercato chiuderà, ma presumo che entro quella data succederà qualcosa. Sto lavorando alla mia riabilitazione, ma a un certo punto devo anche firmare da qualche parte. Sicuramente non resterò alla Lazio, questo è certo. Spero che questa settimana o al massimo la prossima si deciderà tutto. Voglio solamente tornare a giocare a calcio e mettermi alle spalle il brutto infortunio".