Klavan-Cagliari, garantisce Klopp: "Miglior soluzione per tutti"

Interpellato in conferenza stampa sulla cessione del difensore Ragnar Klavan al Cagliari, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così: "Se è andato via è perché l'ho approvato io. La sua cessione al Cagliari è la miglior soluzione per tutte e tre le parti in causa". Il centrale, veterano della Nazionale estone con 124 presenze, è arrivato in rossoblù a titolo definitivo dopo due stagioni con la maglia dei Reds.