Klopp, l'Italia e la stessa risposta di cinque anni fa

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

© foto di Imago/Image Sport

Per ora no, in futuro chissà. "Anche se non parlo la lingua e questo può rappresentare un problema", ha detto. L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Napoli s'è soffermato anche sulla possibilità di approdare in un futuro più o meno prossimo in Serie A, dopo aver allenato in Bundesliga e in Premier. "L'Italia è un paese che mi piace molto", ha dichiarato il tecnico tedesco. Che adesso è però concentrato testa e cuore sull'avventura al Liverpool: non solo per la decisiva sfida di domani, ma anche per quello che verrà. Un futuro probabilmente radioso, che potrebbe presto diventare vincente dopo tanti mesi di semina. Ha costruito una macchina vincente, una squadra che lo scorso anno ha aperto un ciclo (ha sfiorato la vittoria in Champions) ed è in costante crescita. Forse ancora inconsapevole dei suoi limiti.

Ecco perché alla domanda su un futuro in Italia Klopp s'è limitato a dire che ha ancora tre anni e mezzo di contratto. "E che - ha proseguito sorridendo - tra tre anni e mezzo chissà se qualcuno lo vorrà ancora...". Sul passato però ha confermato quanto la scorsa Primavera disse De Laurentiis, presidente del Napoli che a margine del doppio confronto nella Champions 2013/14 contro l'allora Borussia Dortmund di Klopp provò a convincere il manager tedesco a trasferirsi in Italia. Alla guida del suo Napoli. La risposta? La stessa data quest'oggi, più uno meno cinque anni dopo il no al numero uno del club partenopeo ho ancora un contratto di tre anni e mezzo.