Klopp su Emre Can: "E' al 100% del Liverpool. Il futuro non mi interessa"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su Emre Can, giocatore vicinissimo al passaggio alla Juventus: "La sua presenza a Kiev? Dipende da che garanzie mi darà in settimana. 10 giorni fa non pensavo fosse possibile averlo nelle condizioni attuali e che potesse allenarsi come ho visto in questi giorni. La mia impressione su di lui è molto positiva ma dobbiamo aspettare almeno fino a domani. Ovviamente la porta è aperta, è davvero bello averlo di nuovo in gruppo e speriamo di averlo a disposizione contro il Real Madrid. Futuro? Non ci sono indizi sul suo contratto e non è una cosa importante in questo momento. Lui è al 100% un giocatore del Liverpool ora, ed è l'unica cosa a cui sono interessato. Di qualsiasi altro aspetto relativo al suo futuro non è importante per me in questo momento della nostra stagione".