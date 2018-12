© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Patrick Kluivert, storico attaccante del Barcellona e della Nazionale olandese, ha parlato a Mundo Deportivo anche del figlio Justin, attuale esterno offensivo della Roma: "E' felice, piano piano si sta integrando con i compagni e con l'ambiente. Sono molto orgoglioso di lui. Per lui è sicuramente una bella esperienza. Futuro al Barcellona? Nel calcio tutto può succedere, certo che mi piacerebbe ma la carriera è sua, non mia. La cosa più importante è allenarsi con continuità. Devi essere fisicamente e mentalmente preparato per giocare a questi livelli".