Kolarov attacca Marusic: "Perché rappresenti un Paese diverso dal tuo?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca meno di un mese al derby capitolino, ma Aleksandar Kolarov "scalda" già gli animi. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la Serbia, il terzino giallorosso ha commentato la scelta del laziale Adam Marusic di giocare per il Montenegro anziché rappresentare il suo Paese di nascita (Serbia): "Io ho giocato nella Lazio, poi sono andato in Inghilterra e sono tornato a Roma, ma alla Roma, perché sono un professionista, non sono un romano. Ma una Nazionale non funziona così: come puoi giocare per il Montenegro visto che non sei nato in Montenegro? O per l’Austria se non sei austriaco? È triste se hai fatto questa scelta perché magari non pensavi di far parte della Serbia, avendo poca fiducia in te stesso". Lo riporta vocegiallorossa.it.