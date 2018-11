Kolarov: "La Serbia vince senza di me? Meglio, così posso andare in pensione"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Aleksandar Kolarov in conferenza stampa con la Serbia, con cui è in ritiro in vista delle sfide contro Montenegro e Lituania: "Sono felice delle vittorie che abbiamo ottenuto nel mese di ottobre contro Montenegro e Romania. La qualificazione è nelle nostre mani. Siamo fiduciosi per le partite che ci attendono, mi aspetto buoni risultati. Vittorie ottenute senza di me? Sono felice che la squadra giochi meglio senza di me così posso andare tranquillamente in pensione", riporta ilromanista.eu.