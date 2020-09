Kolarov, Vidal e Darmian saranno dell'Inter: entro una settimana arriveranno ad Appiano

La settimana che sta per iniziare vedrà ad Appiano Gentile gli sbarchi di Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal e Matteo Darmian in rapida successione: lo assicura il Corriere dello Sport. Il primo sarà il serbo, atteso martedì per la visite mediche, ma senza frenate improvvise, anche gli altri due entro sette giorni al massimo faranno la conoscenza dei nuovi compagni. Il conto alla rovescia è iniziato. Già tutto definito per Kolarov, Vidal sta accelerando le pratiche per il divorzio dal Barcellona, mentre per Darmian sono stati rispettati gli accordi presi con il Parma da tempo.