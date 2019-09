Kouame e Traoré gol. Genoa e Sassuolo possono perderli a novembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Costa d'Avorio stacca il biglietto per la Coppa d'Africa Under 23 che si disputerà in Egitto dall'8 al 22 novembre. Decisivo il successo contro la Guinea per 2-1 che porta la firma di due giocatori noti al calcio italiano: Christian Kouamé e Hamed Junior Traoré. I due giocatori potrebbero saltare per questo motivo alcune partite di Serie A.

17' Ouverture du score des Eléphanteaux face à la Guinée. Un but de Christian Kouamé⚽️🇨🇮 Eliminatoires #CANU23 #GUICIV pic.twitter.com/WJGCUXL8Gd — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) September 10, 2019