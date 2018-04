Koulibaly, affare firmato Benitez da 8 mln. Ora vale più di Van Dijk

© foto di www.imagephotoagency.it

E' curiosa e da ricordare la storia che nell'ormai lontano 2014 portò Kalidou Koulibaly al Napoli. L'ha ricordata, in una recente intervista, lo stesso difensore senegalese che fu a lungo cercato da Rafael Benitez, bravo a seguirlo e scovarlo quando il difensore classe '91 giocava nel Genk, in un campionato tutt'altro che di prima fascia come quello belga: "Ho chiuso il telefono in faccia a Benitez due o tre volte, non credevo inizialmente fosse lui, a dire il vero immaginavo era un amico che mi prendeva in giro. Alla fine era vero, e rimasi davvero imbarazzato, fui uno sciocco. Gli ho chiesto scusa tante volte, non mi aspettavo una sua chiamata. Mi richiamò sei mesi dopo, un segnale forte".

Invece era tutto vero. Bravo Rafa Benitez, uno degli artifici di questo gruppo che se la sta giocando alla pari con la Juventus, a non mollare e a portare Koulibaly a Napoli nell'estate 2014 per circa otto milioni di euro. Un affare clamoroso, perché oggi il senegalese è probabilmente il miglior difensore del campionato. O almeno all'altezza dei più forti: roccioso, spesso insuperabile e prolifico anche in zona gol. Le disattenzioni delle prime stagioni hanno lasciato spazio a interventi puliti e a prestazioni impeccabili. Grazie al lavoro di Sarri, Koulibaly s'è trasformato in un dei migliori difensori al mondo e il gol di ieri certifica soltanto che il calciatore nato nel nord-est della Francia è cresciuto da tutti i punti di vista.

Ma quanto vale oggi Koulibaly? Difficile quantificare un prezzo, rendimento alla mano sicuramente di più di quel Van Dijk che ha la sua stessa età e a gennaio è passato dal Southampton al Liverpool per 84 milioni di euro. C'è però una certezza, cioè la clausola rescissoria inserita nel contratto al momento dell'ultimo rinnovo fino al 2021. Una clausola da 70 milioni di euro non esercitabile dai club italiani e che rende molto appetibile il suo nome in vista della prossima estate. Riuscirà il Napoli ad alzare ancor di più il prezzo?