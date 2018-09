Koulibaly: "Felice a Napoli. Col rinnovo ho ripagato la fiducia di tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato anche del rinnovo col club azzurro: "Avevo detto che sarei rimasto? Provo ad essere una persona vera. Per me era molto importante ripagare la fiducia che tutti hanno in me, ho avuto la possibilità di rinnovare fino al 2023. Ringrazio tutti, presidente, staff e giocatori. Lo staff mi ha davvero aiutato. Io sono molto contento di essere qua, sono fiducioso per il futuro e la mia felice è molto felice a Napoli. Rinnovare per cinque anni per me è una cosa normalissima, spero di ripagare in campo".