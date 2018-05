Koulibaly: "Napoli definisce la passione. 120 mln? Il club tiene a me"

© foto di Federico De Luca

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato così della sua stagione ai microfoni di Vosges Matin: "Non so se sono stato fortunato, ma ho lavorato duro per raggiungere questi traguardi. Ho iniziato a giocare a calcio quando ho visto la Francia vincere la Coppa del Mondo 98. Ho sognato di poter giocare un Mondiale, e sono alle porte del mio sogno. Il Napoli? Credo di essere arrivato al posto giusto, al momento giusto. A Napoli le persone vivono di calcio, i miei vicini non parlano d'altro. Quando cammino per strada, anche le vecchiette vengono a chiedermi se vinceremo la prossima gara. Se qualcuno vuole la definizione di passione, deve venire a Napoli".

Futuro: "Non so se valgo 120, 50 o 60 milioni, ne rido con i miei amici. Un senegalese da 120 milioni... (ride, ndr). Questo dimostra solo una cosa: il lavoro paga, e nella vita bisogna tener duro. E dimostra, inoltre, che il Napoli ci tiene a me. Meglio essere amati in un posto, piuttosto che odiati altrove. Sono tranquillo, so che a Napoli la mia famiglia sta bene e i miei genitori sono felici di vedermi in azzurro. Vedremo cosa accadrà".