Koulibaly: "Voglio vincere qualcosa a Napoli. Gol alla Juve importante"

"La cosa più importante è lavorare e migliorare sempre per poter dimostrare di essere uno dei migliori difensori al mondo". Kalidou Koulibaly ha un obiettivo chiaro e non lo nasconde. Il difensore del Napoli, candidato al premio come miglior calciatore africano della BBC, ha parlato anche della lotta scudetto persa l'anno scorso, come riporta ilmattino.it: "Quel gol alla Juve di un anno fa fu molto importante per me, voglio vincere qualcosa con il Napoli. I tifosi mi danno sempre tanto affetto e tanta fiducia, vorrei ricambiare vincendo lo Scudetto. Lo scorso anno ci abbiamo creduto fino alla fine spaventando la Juventus, è stato importante per noi, una sensazione gratificante".

Sulla scelta di vestire la maglia del Senegal.

"Sono nato in Francia ma ho in me due diverse culture, quella francese e quella senegalese. Nel 1998 ho visto la Francia vincere il Mondiale, vedere giocatori come Thuram e Zidane mi ha fatto capire che volevo diventare un calciatore».

Sul mondiale.

"Credo che abbiamo fatto bene nell’ultimo Mondiale, per me è stata un’esperienza importante perché volevamo dimostrare di essere una delle migliori squadre africane. Voglio scrivere la storia del calcio senegalese, spero di farlo nel mio futuro".