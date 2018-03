Kovacic o Vidal. L'Inter a lavoro per inserire un big a centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue in casa Inter la ricerca di un top player per far fare il salto di qualità al centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport di oggi, due i nomi in cima alla lista delle preferenze nerazzurre: Mateo Kovacic (Real Madrid, che ha già vestito la casacca nerazzurra) e Arturo Vidal, cileno ex Juventus che non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019.