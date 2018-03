Kovacic può tornare, tre anni dopo. Anche Mou sull'ex Inter

© foto di J.M.Colomo

L'ultimo anno in Italia, con la maglia dell'Inter, aveva lasciato ottime sensazioni. La sua crescita sembrava quasi completata e proprio per questo il Real Madrid non perse troppo tempo e lanciò l'assalto decisivo per Mateo Kovacic. Quella in corso è la terza stagione del croato al Santiago Bernabeu: alti e bassi, normali per un giovane che arriva a Madrid, e la speranza mai morta di veder sbocciare un 'nuovo Modric'. Uno che nelle prime stagioni al Real non aveva certo fatto impazzire, ma che ora viene considerato come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il Real Madrid, soprattutto Zinedine Zidane, ha sempre dimostrato di fidarsi di Kovacic, anche se più come subentrante che come titolare. Per questo Zizou non ha mai dato il via libera alla sua cessione nonostante le tante offerte arrivate. Ma a giugno la storia potrebbe cambiare anche perché lo stesso croato vorrà maggiore protagonismo. E le italiane restano vigili. A gennaio ci avevano pensato Roma e Lazio, ipotesi da non scartare anche in ottica estiva. Ma attenzione anche all'Inter e, assicurano in Inghilterra, al Manchester United.

Data di nascita: 06/05/1994

Squadra di appartenenza: Real Madrid

Scadenza di contratto: 30/06/2021

Squadre interessate: Inter, Roma, Lazio, Manchester United