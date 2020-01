© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'acquisto per la prossima stagione di Dejan Kulusevski da parte della Juventus ha complicato il già difficile momento di Federico Bernardeschi. Per ruolo, infatti, l'ex Fiorentina sembra l'indiziato numero uno a lasciar spazio al talento svedese in vista del futuro. A rendere tutto più amaro per il giocatore di Carrara è poi il rendimento deficitario dei primi mesi di campionato oltre all'essere scivolato in coda nelle preferenze di Maurizio Sarri per il ruolo di trequestista.

Una crisi evidente alla quale lo stesso tecnico bianconero sta provando, come riporta il Corriere dello Sport, a trovar rimedio cambiando ruolo al 33. Così come Allegri in passato anche l'ex Chelsea vede in Bernardeschi tutte le peculiarità per ricoprire il ruolo di mezzala e su questa trasformazione ha già iniziato a lavorare.

Qualora andasse a buon fine il cambio di pelle del giocatore il suo futuro alla Vecchia Signora potrebbe avere un orizzonte più ampio e lontano nel tempo. Se invece lo stato attuale dovesse perdurare ecco che davvero il suo armadietto alla Continassa potrebbe presto parlare svedese.