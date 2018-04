L'addio di Julio Cesar: "Spero di rivedere presto l'Inter in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato sarà l'ultima di Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, che dirà addio al calcio giocato dopo Flamengo-Atletico Mineiro al Maracana. "L’ultima partita, sarà meraviglioso, ma finisce un pezzo della mia vita", dice a La Gazzetta dello Sport. "Cosa farò dopo aver smesso? È possibile che rimanga nel calcio, ma non so “come”: è presto per parlare di futuro. L’emozione più grande? Ne dico tre. La prima, Campeonato Carioca 2001, Flamengo-Vasco: dovevamo vincere con due gol di scarto, Dejan Petkovic segnò il 3-1 su punizione a due minuti dalla fine. La seconda è ovviamente Madrid, la Champions: di sicuro il punto più alto della mia carriera. La terza, Mondiale 2014: i due rigori parati contro il Cile negli ottavi di finale. Quanto tornerò a Milano per vedere l'Inter a San Siro? Spero di tornare per una partita di Champions League. Dunque presto, spero".