L'agente di Todibo: "Non ha paura di giocare con i big"

"Todibo vuole dimostrare a se stesso di poter stare nel calcio che conta e non ha paura di doversi confrontare con i giocatori top". Lo ha detto in esclusiva a TuttoSport Bruno Satin, agente del 18enne difensore del Tolosa finito nel mirino delle principali big europee. "Sicuramente - ha aggiunto il procuratore - il ragazzo quando si trasferirà approderà subito nella squadra che sceglierà senza passare da situazioni di prestito. Senza voler mancare di rispetto a nessuno, per Todibo vale un modo di dire inglese: 'Se sei abbastanza bravo, sei abbastanza vecchio'", ha concluso Satin. Ricordiamo che il giovane difensore piace a Juventus e Napoli.