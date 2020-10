L'annuncio di Bartomeu dopo le dimissioni: "Abbiamo accettato di entrare nella Superlega di club"

vedi letture

Tra i tanti temi analizzati in conferenza stampa dopo le sue dimissioni ufficiali da presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha fatto anche un importante annuncio in chiave futura: "Abbiamo accettato di entrare in una Superlega europea di club. Questa decisione dovrà essere ratificata dalla prossima assemblea. Inoltre abbiamo approvato il formato del nuovo Mondiale per club", le parole in conferenza stampa dell'ormai ex numero uno del Barça riportate da Sport.