L'applauso dei 50mila. Napoli chiude a 91 punti, ora il futuro di Sarri

Risultato finale: Napoli-Crotone 2-1 (23' Milik, 32' Callejon, 91' Tumminello)

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Doveva essere una gara inutile ai fini della classifica e con poche cose da dire, invece il caldo pomeriggio del San Paolo ha confermato l'attaccamento del pubblico di Napoli al suo condottieri. Erano principalmente su Sarri, infatti, le attenzioni dei 50mila tifosi che hanno riempito l'impianto di Fuorigrotta nell'ultima gara stagionale. Di fronte non c'era il Manchester City di Guardiola o la, Juventus di Allegri, ma il San Paolo ha registrato il pienone e s'è vestito a festa respirando l'aria dell'ultimo giorno di scuola.

Il Crotone non è riuscito nell'impresa di vincere a Napoli per restare in Serie A, ma il pubblico partenopeo ha ancora fatto breccia nel cuore dei calciatori azzurri e in quello di Sarri che ha sempre detto di sentirsi un napoletano a tutti gli effetti. A prescindere da ciò che recita la sua carta d'identità. Contro gli squali di Zenga - liquidati per 2-1 con gol di Milik al 23' e Callejon al 32', con doppio assist di Insigne, poi il gol di Tumminello al 91' - è stato l'ultimo palcoscenico in azzurro per Reina, promesso sposo del Milan, ma anche per Maggio.

L'esterno non ha collezionato neanche un minuto nella gara odierna, ma gli applausi per lui non sono mancati nel pre ma soprattutto nel post- gara. Come quelli rivolti all'intera truppa di Sarri che, anche senza aver vinto il tricolore, va applaudita per aver chiuso il torneo con 91 punti. Una cifra monstre, difficilmente raggiungibile da tutti e non solo dal Napoli che verrà. Con o senza Sarri in panca.