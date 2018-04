L'arbitro Oliver: "Dopo Real Madrid-Juventus sono stati giorni strani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michael Oliver, arbitro di Real Madrid-Juventus, è tornato sul post rosso a Buffon - con conseguente rigore decisivo concesso alle merengues - dopo la designazione per la finale di FA Cup tra Manchester United e Chelsea. "Sono stati giorni strani. Ma è stato bello che così tante persone, sia all'interno del gioco che fuori dal gioco, fossero desiderose di offrire il loro supporto. In realtà è stato abbastanza umiliante ma ha significato molto. Ho avuto persone che venivano da me per la strada e le persone dall'interno del gioco mi inviavano messaggi di supporto. È bello sapere che ho questo sostegno".