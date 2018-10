L'ascesa di De Ligt. Il futuro dell'Olanda e già modello per i giovani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Hai tra i 6 e i 16 anni e vuoi divenrare un giocatore dell'Ajax? Unisciti ai clinic del'Abcoude e diventa il nuovo Matthijs de Ligt". La società olandese, dilettantistica, cresce giovani prospetti da anni: nel verde della zona della Vinkeveense Plassen, non distante da Utrecht, è lì che è cresciuto calcisticamente il diciannovenne difensore centrale del club ajacide. E dell'Olanda. Che pur essendo un classe 1999 è paradossalmente già modello da seguire, già icona. Un merito, e pure un fardello, che è carico e medaglia di pochissimi. Si sogna di diventare novelli Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Paul Pogba. Solo Kylian Mbappé aveva avuto prima di De Ligt i vagiti dell'icona ben più che precoce ma se si discute di giovani, di difensori e di prospettiva, ecco che Matthijs da Leiderdorp è un'eccezione. Dai 6 ai 9 anni all'Abcoude, giusto in tempo per abbandonare il tennis, giusto per volare poi coi genitori Frank e Vivian ad Amsterdam. Una trafila lunga ma altrettanto breve, Stairway to Ajax dove De Ligt brucia una tappa dopo l'altra. Il debutto in prima squadra è datato agosto 2016, il primo gol arriva a settembre e diventa il secondo marcatore più giovane della storia del club dopo Seedorf. La lista di record già bruciati è infinita e non c'è da stupirsi se è già nel mirino di mezza Europa. Lui che diventò calciatore per caso, perché convinto da un giovane amico d'infanzia, coi genitori che gli lasciarono intraprendere la strada scelta nonostante giocassero a tennis. Matthijs de Ligt ha studiato il libro con tutti i marcatori e le partite, le icone e i giocatori simbolo dell'Ajax. Lui che lì è cresciuto, lui che lì ha creato una nuova dinastia con Eiting, Sierhuis e molti altri. Amici. Compagni. Predestinati. E già modelli di calcio, come i piccoli dell'Abcoude sognano di diventare.