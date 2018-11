L'astinenza del Cholito è un problema. E Thereau una possibile soluzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con quella di oggi contro il Bologna sono 9 le partite consecutive a digiuno di Giovanni Simeone. Il Cholito della Fiorentina, anche questo pomeriggio contro il Bologna, non è riuscito a lasciuare il segno nonostante un paio di buone occasioni capitategli sui piedi. E il momento no, suo e della Fiorentina, prosegue in maniera piuttosto preoccupante. Dopo un buon avvio di stagione, con due reti e un assist nelle prime 4 giornate, l'ex Genoa si è inceppato e ora la mancanza del gol inizia ad essere veramente un problema. Perché il buon gioco della squadra di Pioli non riesce ad essere finalizzato ed i risultati ne risentono, prova ne sia la sesta partita consecutiva senza successo. Come detto anche oggi il Cholito ha cestinato due buone occasioni: la prima su assist di Veretout, sparando addosso a Skorupski da buona posizione. La seconda sugli sviluppi di un calcio d'angolo, spedendo la palla fuori da dentro l'area. Negli ultimi 20 minuti di partita, come spesso capita, Pioli ha sostituito Simeone per far spazio a Cyril Thereau, all'esordio stagionale dopo i problemi fisici. E proprio il francese potrebbe dare una mano importante sia al compagno di reparto che alla squadra. La sua qualità e la sua esperienza potrebbero far comodo a Pioli, garantendogli un'alternativa sia dall'inizio che a gara in corso. Ma come detto potrebbero aiutare anche il Cholito, creando una competizione interna che fino ad oggi non c'è mai stata.