L'Atalanta dilaga con il Midtjylland: in gol anche Muriel dopo errore del portiere

A pochi minuti dal termine del primo tempo arriva il 3-0 dell'Atalanta con il Midtjylland. Djimsiti arriva sul fondo, Gosens fa da sponda come un centravanti consumato, Zapata prova dalla distanza ma trova il portiere avversario. Hansen però sbaglia l'intervento e lascia lì il pallone per Muriel che, da due passi, spedisce in rete per lo 0-3.