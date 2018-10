© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato così dell'acquisto del club e degli obiettivi prefissati: "Mio padre ha avuto una idea geniale, perché ha visto quanto aveva individuato quattordici anni fa, quando rilevò il Napoli. Bari ci ha accolto con entusiasmo eccezionale. E lo possiamo capire perché è reduce da momenti difficili, vorrei dire assurdi, spesso vissuti con il terrore della profondità o meno di un nuovo progetto societario. Intendiamo restare accanto a loro. Serie B in tre anni e poi? Poi Bari è Bari, ma non voglio passare da presuntuoso. So bene che nel calcio contano i risultati come nel cinema gli incassi del botteghino e non cascherò nella trappola delle promesse. Napoli-Bari in Serie A? Regole a parte sarei poco sincero se dicessi che non ci penso. Scadenza? 2022 o 2023, il Bari deve essere un grande film. Un simbolo? Rocky Balboa, il mio Bari sarà così".