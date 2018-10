L'Empoli in Nazionale: assist per Zajc, gol-partita per Jakupovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati dell'Empoli, che ha concesso diversi giocatori alle Nazionali maggiori ma anche alle Under 21:

BOSNIA

Solo panchina per Krunic con la maglia della Bosnia nella vittoria colta contro l'Irlanda del Nord: il centrocampista torna ad Empoli riposato ma con il morale alto per il successo ottenuto.

SLOVENIA

Novanta minuti ma con poca fortuna per Zajc con la maglia della Slovenia, che pareggia in casa contro Cipro ed è ad un passo dalla retrocessione in Lega di Nations League. Per il giocatore comunque un bell'assist in occasione del pari di Skubic.

SLOVACCHIA

Venti minuti per Mraz con la maglia della Slovacchia che pareggia in Svezia 1-1 nell'amichevole disputata ieri sera. L'entrata dell'attaccante empolese propizia il gol del pari di Rusnak.

AUSTRIA U21

Giornata da ricordare per Arnel Jakupovic, che segna il gol decisivo per l'Austria nella gara di qualificazione agli Europei Under 21 contro la Russia: risultato finale 3-2 per i padroni di casa.

DANIMARCA U21

Successo largo per la Danimarca Under 21, che ha beneficiato anche di un assist da parte del centrale Rasmussen, schierato titolare e per l'interezza della gara vinta 3-0 contro la selezione U21 delle Far Oer.