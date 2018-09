L'ennesima ultima occasione di Patrik Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

42 milioni di occasioni: non le avrà Patrik Schick. Ma potrebbe averne un'altra: contro il Frosinone, l'attaccante ceco potrebbe giocare al posto di un Edin Dzeko ben al di sotto degli standard nelle ultime uscite. La cifra di cui sopra, approssimata perché nelle varie clausole dell'accordo con la Sampdoria è abbastanza complicato districarsi, resta il parametro di riferimento per le prestazioni di Schick. Una spada di Damocle, una valutazione eccessiva oppure no, di sicuro pesante. Un valore che il giovane classe '96 non ha fin qui dimostrato di meritare.

Sarà l'ultima occasione di Schick? Probabilmente no, di sicuro sarà l'ennesima. La Roma, in questo momento, ha bisogno di un raggio di sole. E non può disperdere il patrimonio tecnico ed economico rappresentato dal ragazzone di Praga: tecnico, perché lo Schick visto a Genova era un giocatore che faceva cose non normali; economico, perché quel 42 resta un dilemma che non ha ancora avuto risposta. Se ci sarà, contro il Frosinone, sarà un'occasione colta oppure sprecata?