L'Equipe su Buffon: il PSG ci pensa, primi contatti avviati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'annuncio del suo addio alla Juventus, per Gianluigi Buffon potrebbero aprirsi le porte del PSG. Un interesse che, come riporta anche L'Equipe nell'edizione odierna, sembra essere reciproco per un giocatore che arriverebbe a parametro zero e potrebbe essere un buon investimento in caso di sanzioni per il fair-play finanziario. Gli obiettivi principali del club campione di Francia sono Oblak, Donnarumma e Courtois, più giovani del 40enne capitano bianconero. L'età è l'unico fattore che rallenterebbe la trattativa, ma la dirigenza ha già avviato i primi contatti con l'entourage di Gigi.