L'estate dei club di Serie A - Genoa, Neustift e Bardonecchia per il ritiro

Ritiro diviso in due fasi quello del Genoa di Ivan Juric. La squadra si ritroverà il 9 luglio a Neustift im Stubaital, in Austria, e dal 10 darà il via alla prima parte della preparazione. Il Grifone resterà in Tirolo fino al 23 luglio poi, dopo qualche giorno di riposo, si trasferirà a Bardonecchia dove resterà fino al 13 agosto.

In alto mare la programmazione delle amichevoli. L'unica certezza è il test del 19 luglio contro il Göztepe Spor Kulübü, club fondato nel 1925 con sede nella città di Smirne (Turchia), che milita nella seconda divisione turca. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

9 luglio - Ritrovo a Neustift im Stubaital

10 luglio - Inizio del ritiro

15 luglio - Amichevole Genoa-Rappresentativa Val Stubai (da confermare)

19 luglio - Amichevole Genoa-Göztepe Spor Kulübü

23 luglio - Fine del ritiro a Neustift im Stubaital

23 luglio - Inizio del ritiro a Bardonecchia

13 agosto - Fine del ritiro a Bardonecchia