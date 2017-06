L'estate dei club di Serie A - Hellas Verona, Pecchia ritrova il maestro Rafa

© foto di Federico Gaetano

Inizierà mercoledì 5 luglio la stagione dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia, squadra neopromossa in Serie A dopo un anno di purgatorio in cadetteria. La squadra dopo i test fisici si ritroverà a San Martino di Castrozza per dar via a una estate che vedrà nell'amichevole (conferma vicina) col Newcastle il suo punto più alto. Fabio Pecchia ritroverà al St James's Park il suo maestro Rafa Benitez. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

5 luglio - Raduno a Peschiera e test atletici per i calciatori

8 luglio - Inizio del ritiro a Primiero San Martino di Castrozza

12 luglio - Partitella in famiglia (A Mezzano)

15 luglio - Amichevole Hellas Verona-Triestina (A Mezzano)

22 luglio - Amichevole Hellas Verona Trapani (A Mezzano)

23 luglio - Fine del ritiro a Primiero San Martino di Castrozza

29 luglio - Amichevole Hellas Verona-Sampdoria (A Trento)

6 agosto - Amichevole Newcastle-Hellas Verona (A Newcastle)