L'estate dei club di Serie A - Lazio ad Auronzo. No ai test con club di Bundes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora in lavorazione l'estate della Lazio che in questa stagione tornerà in Europa per disputare l'Europa League 2017/18. La certezza è che anche questa estate la squadra biancoceleste svolgerà il ritiro ad Auronzo di Cadore.

In fase di programmazione le amichevoli di agosto: annullati i test contro Borussia Mönchengladbach e Amburgo, possibile gara contro il Malaga. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

8 luglio - Arrivo ad Auronzo di Cadore (sede del ritiro)

12 luglio - Amichevole contro il CS Auronzo

16 luglio - Amichevole contro Top 11 Radio Club 103

19 luglio - Amichevole contro la Triestina

22 luglio - Amichevole contro la SPAL valida per il 'Trofeo Tre Cime di Lavaredo'

22 luglio - Partenza da Auronzo