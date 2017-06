L'estate dei club di Serie A - Milan, stagione al via a luglio. Prima la ICC

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Estate delineata in casa Milan in vista del preliminare di Europa League. Una doppia sfida che si terrà tra il 27 luglio e il 3 agosto che non pregiudica la tournée in Cina del club rossonero che si ritroverà già lunedì prossimo per i test fisici. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

3/4 luglio - Test fisici per i calciatori

5 luglio - Raduno a Milanello e inizio della preparazione estiva.

11 luglio - Amichevole contro il Lugano (Stadio Cornaredo, Lugano)

14 luglio - Partenza per la Cina per partecipare alla International Champions Cup.

18 luglio - Amichevole Milan-Borussia Dortmund (Tianhe Stadium, Guangzhou)

22 luglio - Amichevole Bayern Monaco-Milan (Shanghai Stadium, Shanghai)

24 luglio - Ritorno dalla Cina.

27 luglio - Via alla stagione con l'andata del terzo turno preliminare di Europa League.