L'estate dei procuratori - Giuffrida, Samp e Inter ringraziano. Alleato di Conte

Così i procuratori più importanti hanno rimescolato le carte della Serie A

Estate molto movimentata quella dell'agente Gabriele Giuffrida che ha concluso molte operazioni per i vari club di Serie A, in entrata e in uscita, facendo da intermediario in alcune trattative che hanno portato a cambi di maglia.

Operazione più importante: ruolo molto importante quello di Giuffrida nell'affare che ha portato Antonio Rudiger dalla Roma al Chelsea per circa 30 milioni di euro. Il procuratore ha fatto da intermediario tra i due club per un'operazione che ha reso felici tutti, sia le società che il giocatore, pronto a giocarsi le sue carte agli ordini di Antonio Conte.

Altre operazioni: intermediazione di Giuffrida anche nelle trattative che hanno portato Milan Skriniar a vestire la maglia dell'Inter, partito dalla Sampdoria dopo l'ottima stagione disputata l'anno scorso, e Nikolas N'Koulou dal Lione al Torino. Sempre con l'Inter l'agente ha poi chiuso l'operazione per Facundo Colidio, mentre con i blucerchiati ha chiuso per l'attaccante Dawid Kownacki dal Lech Poznan. Ruolo da protagonista invece per il passaggio di Tomas Rincon dalla Juventus al Torino e infine l'affare relativo a Rodrigo Palacio. Dopo essersi svincolato dall'Inter l'attaccante argentino è ripartito dal Bologna dove andrà alla caccia dei gol per contribuire alla salvezza del club felsineo.

