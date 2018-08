© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Masina è stato vicino a dire addio al Bologna per tre stagioni consecutive. In primis è stata l'Inter a provare a prenderlo, per provare ad aggiungere un esterno sinistro alla propria batteria, ancor prima di riuscire ad arrivare a Dalbert. Poi sono rimasti sia Santon che Nagatomo. Poi è stato il turno della Roma, che aveva bisogno di un difensore mancino, nel 2016. La Juventus lo ha osservato per un periodo, nella finestra invernale, salvo poi virare su altri obiettivi.

Nel 2017, però, sembrava che Masina fosse indirizzato verso l'addio, in direzione estero. Il Siviglia aveva proposto una buona cifra sia per lui che per il Bologna, ricevendo però un "no". L'annata successiva non è stata la migliore della sua carriera, salvo comunque trovare una società disposta a credere in lui: il Watford ha sborsato cinque milioni di euro per portarlo in Premier League, anche se per ora non sono ancora arrivate presenze.