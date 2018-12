L'Europa League vale la stagione: l'Inter non può sbagliare approccio

© foto di PHOTOVIEWS

L'eliminazione dalla Champions League brucia ma già da oggi l'Inter dovrà lasciarsela alle spalle e riprendere la marcia in campionato dopo lo stop contro la Juventus di venerdì scorso all'Allianz Stadium. I bianconeri, proprio grazie a quel successo si sono portati a +14 sui nerazzurri e a meno di cataclismi imponderabili per Spalletti sarà praticamente impossibile riprendere la prima posizione della classifica. Ecco perché adesso l'Europa League rappresenta forse l'obiettivo principale nella stagione di Icardi e compagni, che non dovranno fare l'errore di sottovalutare la competizione, almeno per due motivi: il primo è quello legato all'esperienza in campo europeo che i giocatori potranno fare dai sedicesimi in poi e il secondo è invece quello che darà la possibilità ai nerazzurri di riportare un trofeo nella bacheca 8 anni dopo l'ultima volta. Dopo la coppa Italia del 2011 l'Inter non è infatti più riuscita a vincere niente e per Suning sarebbe importante interrompere il digiuno già quest'anno.

Con lo Scudetto che non può essere un obiettivo concreto l'Europa League è la competizione più alla portata e l'Inter ha il dovere di provarci, anche se chiaramente non sarà semplice, visto che ci sono squadre molto forti come Chelsea, Arsenal e Napoli, giusto per fare tre nomi. Le forze dovranno essere concentrate tutti in questa direzione, senza tralasciare la Coppa Italia che rappresenta un altro trofeo alla portata, senza però sbagliare l'approccio, visto che tutto servirà per far crescere la rosa in vista del futuro che dovrà essere sempre più a tinte nerazzurre.