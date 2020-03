L'ex agente di Pjanic e lo scambio con Icardi: "Più logico che l'argentino resti al PSG"

Bruno Satin, agente di molti giocatori in giro per l'Europa e per la Serie A, nonchè ex procuratore di Miralem Pjanic ai tempi del Lione, ha parlato a Tuttosport rispondendo a una domanda su un possibile scambio tra Icardi e lo stesso centrocampista juventino nel corso della prossima estate: "Non mi sembra facile: il PSG perderà Cavani a parametro zero e puntare sull'argentino sembra essere la cosa più naturale oltre che più logica".